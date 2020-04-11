Kosova’da virüs gençleri tehdit ediyor

TÜRKİYE'NİN tıbbi yardım yaptığı ülkelerden biri olan Kosova'da Kovid- 19'dan en çok 20-39 yaş grubunun etkilendiği ortaya çıktı. Kosova Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Faik Hoti, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı verilerde, şu ana kadar en çok enfekte olan kategorinin 20-29 yaş grubu ve 30-39 yaş grubu olduğunu belirtti. Hoti ayrıca erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla enfekte olduğunu, enfekte olanlardan 54'ünün erkek, yüzde 46'sının kadın olduğunu ifade etti. Kosova'da vaka sayısı 227 olurken ölüm sayısı ise 7'ye yükseldi.