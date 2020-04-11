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Sağlık Bakanı Hancock'un coronavirüs çıkışı İngiltere'yi karıştırdı! Doktorları hedef aldı: Çok malzeme kullanıyorlar...

Son dakika haberine göre; Coronavirüs salgınının ağır bedeller ödettiği İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un doktorlara yönelik sözleri ortalığı karıştırdı. Bakan Hancock, "Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabilir" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Hancock'un sözlerinin "rencide edici" olduğunu söyledi. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları Hancock'a karşı harekete geçti. İngiltere maske ve tıbbi malzeme konusunda sıkıntılar yaşarken, Türkiye geçtiğimiz günlerde bir askeri uçak dolusu malzeme ile destekte bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 16:55 ABONE OL
Sağlık Bakanı Hancock'un coronavirüs çıkışı İngiltere'yi karıştırdı! Doktorları hedef aldı: Çok malzeme kullanıyorlar...

İngiltere, Sağlık Bakanı Matt Hancock'u sağlık çalışanlarına yönelik sarf ettiği sözleri tartışıyor. Bakan Hancock, büyük mücadele içindeki doktorlara, "Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabilir" ifadeleri ile yüklenmişti.

Bu ifadeler ülkeyi ayağa kaldırdı. Muhalefetten sert tepkiler gelirken, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da Hancock'u hedef aldı.

İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRAN SÖZLERE SERT TEPKİLER GELİYOR

Ülkede tıbbi malzeme konusunda büyük sıkıntılar yaşanırken, Sağlık Bakanı Hancock'un doktorları hedef almasına sert tepkiler geliyor. Hancock'un, "Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabilir" sözlerine, Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, 'Rencide edici' sözleri ile yanıt verdi.

"DOKTORLAR HAYATLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR"

İngiltere Tıp Derneği ise koronavirüs hastalarını tedavi eden bazı NHS çalışanlarının hala yeterli teçhizata ve koruyucu malzemeye sahip olmadığını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Doktorlar hayatlarını tehlikeye atıyor" denildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Cuma günü yaptığı açıklamada tüm NHS personeli için yeterli sayıda teçhizatın ve koruyucu malzemenin olduğunu, eksikleri de gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs sonucu sadece 8 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı ise 74 bin 605.

Açıklanan sayılar ise hastanelerden elde edilen verileri içeriyor.

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HANCOCK TEPKİ SONRASI GERİ ADIM ATMIŞTI

"Ölümlerle teçhizat ve koruyucu malzeme eksikliği arasındaki bağlantıya ilişkin bilgim yok" diyen Hancock, sözlerinin tepki çekmesinin ardından hangi sağlık çalışanlarının nasıl virüse yakalandıklarıyla ilgili soruşturma açılacağını duyurmuştu.

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Sağlık Bakanı Hancock'un coronavirüs çıkışı İngiltere'yi karıştırdı! Doktorları hedef aldı: Çok malzeme kullanıyorlar...
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