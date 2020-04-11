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Son dakika: 'den dünyadaki dini liderlere coronavirüs çağrısı

'den dini liderlere coronavirüs çağrısı yapıldı. Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri , dünyadaki dini liderlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile girilen mücadeleye katılmaları çağrısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.4.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 21:51 ABONE OL
Son dakika: BM'den dünyadaki dini liderlere coronavirüs çağrısı

BM'den son dakika çağrısı... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyadaki dini liderlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile girilen mücadeleye katılmaları çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Hristiyanların Paskalya, Yahudilerin Hamursuz Bayramı ve Müslümanların yaklaşan ramazan ayını kutlayarak, "Bugün size özel bir çağrıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dini günlerin toplumun ve ailelerin bir araya geldiği özel anlar olduğuna işaret eden Antonio Guterres, "Ancak bu defa çok garip, gerçek üstü değişik bir zamandayız. Sokaklar sessiz, dükkanlar kapalı, ibadethaneler boş." değerlendirmesi yaptı.

Guterres, bu kutsal günlerde başta salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları olmak üzere virüse karşı savunmasız mültecilere ve diğer kesimlere dua edilmesi çağrısında bulunarak, "İş birliği, dayanışma ve inançla bu virüsü birlikte yenebiliriz ve yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: BM'den dünyadaki dini liderlere coronavirüs çağrısı
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