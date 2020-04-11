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: virüsünde evlerinden çıkmadılar! O ülkede yetkililer açıkladı! Hava kirliliği yüzde 30 azaldı

Dünyaya yayılan virüsü haberleri yakından takip ediliyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyada izleri süren COVİD 19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Koronavirüs salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 106 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 393 bine ulaştı. Öte yandan, yeni tip corona virüsünde (Kovid-19) en çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 158 bin 273 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya takip ediyor. ABD’den yeni tip corona virüsü ile mücadele kapsamında gelen son dakika haberine göre ise, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. NASA yetkilileri hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 01:25 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 01:31 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsünde evlerinden çıkmadılar! O ülkede yetkililer açıkladı! Hava kirliliği yüzde 30 azaldı

'den virüsü haberleri peş peşe geliyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Ölümcül corona virüsü için aşı ve tedavi çalışmaları tüm hızıyla sürerken evde kal çağrısına uyan ülkelerde hava kirliliği giderek azaldı. En son edinilen bilgiye göre ise ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. NASA'nın verilerine göre, ABD'nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi. İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları…

ABD'DE HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 30 AZALDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ABD'de tespit edilmesinin ardından halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. NASA verilerine göre hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika: Corona virüsünde evlerinden çıkmadılar! O ülkede yetkililer açıkladı! Hava kirliliği yüzde 30 azaldı
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