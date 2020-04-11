Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Corona virüste korkunç eşik! Dünya geneli corona virüs vakası 1 milyon 700 bini aştı

Son dakika: Corona virüste korkunç eşik! geneli corona virüs vakası 1 milyon 700 bini aştı

'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyada etkisini artırarak, can almaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Salgının merkez üssü konumuna gelen ABD'de ise vaka sayısı inanılmaz boyutlara ulaşırken, önümüzdeki günlerde sayının yükselmesi bekleniyor. ABD'de 502 bin 876 vaka açıklanırken, hayatını kaybedenler ise 18 bin 747 olarak kayıtlara geçti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.4.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika: Corona virüste korkunç eşik! Dünya geneli corona virüs vakası 1 milyon 700 bini aştı

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyada etkisini artırarak, can almaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 081'e yükselirken; vaka sayısı da 158 bin 273'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 232'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 232'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 68 bin 192'ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 502 BİN 876

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 502 bin 876 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 747 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

İspanya'da vaka sayısı 158 bin 273'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 081'e çıktığı bildirildi. İtalya'da vaka sayısı 147 bin 577 olurken, 18 bin 849 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 122 bin 171'e çıkarken; 2 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 124 bin 869 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 197 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 958'e yükselirken, hasta sayısı 73 bin 758 oldu.

SON DAKİKA: Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! Corona virüsü marketlerde böyle yayılıyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Corona virüste korkunç eşik! Dünya geneli corona virüs vakası 1 milyon 700 bini aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA