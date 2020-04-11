Sosyal mesafe işe yaradı vaka sayısı düşüyor

SON haftalarda Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen ABD, salgınla mücadele kapsamında test sayısını arttırdı. Başkan Donald Trump, ülkede yapılan Kovid-19 testlerinin sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu. Kovid-19 ile ilgili düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Trump, ülkedeki virüs vakaları ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkinse "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür " dedi. Öte yandan ABD'de salgınla mücadele ekibinin başındaki isim olan ve salgında 100-200 bin ölüm olabileceğini belirten Dr. Anthony Fauci, bu rakamın 60 bin civarında olacağını söyledi. Fauci ayrıca, salgından en çok etkilenen New York'ta hastaneye yatırılan vakaların sayısında bir düşüş söz olduğunu belirterek evde kalmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.AFTONBLADET gazetesinin haberine göre, Karolinska Üniversite Hastanesi 793 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüs taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdi. Belgede, doktorlardan ayrıca kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.