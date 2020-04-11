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'da teravih namazı tartışmaları başladı: Askıya alınabilir...

haberine göre; Yaklaşan Ramazan ayında her akşam cemaatle kılınan teravih namazı ile ilgili 'da tartışmalar başladı. Riyad yönetimi, coronavirüs salgınının devam etmesi durumunda teravih namazlarının askıya alınacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 12:41 ABONE OL
Suudi Arabistan'da teravih namazı tartışmaları başladı: Askıya alınabilir...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına ilişkin Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Riyad yönetimi, koronavirüs krizinin devam etmesi durumunda, Ramazan Ayı'nda teravih namazlarının yüksek bir ihtimalle askıya alınacağını duyurdu.

TERAVİH NAMAZLARI ASKIYA ALINABİLİR

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethanelere kısıtlama getirmeyi sürdürüyor. Riyad yönetiminden koronavirüs salgınına karşı Ramazan Ayı'nda uygulanacak tedbirlere yönelik açıklama geldi.

İslami İşler Davet ve İrşat Bakan Vekili Muhammed el-Ukeyl, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yüksel Alimler Heyeti ve yönetimden aksine dair bir karar çıkmadıkça Ramazan ayında teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu söyledi.

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Suudi Arabistan'da teravih namazı tartışmaları başladı: Askıya alınabilir...
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