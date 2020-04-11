Yunanistan'da şiddetli deprem! Deprem geniş bir alanda hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit adasının güneyinde yerel saatle 13.22'de bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilerde, 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Girit Adası'na 27 kilometre olduğu belirtiliyor.

20 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Kızıl Deniz ortasından geçen ve Filistin, İsrail ve Suriye'yi de kapsayarak Adana'ya kadar ulaşan Akdeniz'deki fay hattı, aktif faylardan biri olma özelliğini taşıyor. Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçen fay, Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'nde son buluyor. Söz konusu fay hattı nedeniyle Girit ve çevresinde sıklıkla deprem oluyor.

YUNAN UZMANLARDAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Yunan uzmanlar, Yunanistan'daki karantina tedbirlerinin sismik "hareketliliği" de azalttığını söyledi. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Ulusal Sismoloji Ağı'ndan elde edilen veriler, daha az sismik titremenin olduğunu gösteriyor. Araştırma, Patras Üniversitesi Jeoloji Bölümü Sismoloji Laboratuvarı Profesörü Efthymios Sokos, Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün baş araştırmacısı Dr. Christos Evangelidis ve sismolog Dr.Dimitrios Giannopoulos tarafından yapıldı.

Sonuçlar, ilk araçla trafiğe çıkma kısıtlamaları ve restoranlar, kafeler ve eğlence tesisleri, alışveriş merkezleri vb. yerlerin kapatılması sonrasında, sismik gürültü seviyelerinde kademeli bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, "Sismik gürültü seviyeleri, önlemlerin ilk açıklanmasından sonra sabit bir düşüş gösteriyor. Seviyeler ikinci duyurudan hemen sonra en düşük seviyelere ulaştı. Bu da 23 Mart'ta evrensel hareket kısıtlamaları (karantina) önlemlerini ile doğrudan ilişkili" açıklamasında bulundu.