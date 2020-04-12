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’da 97 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

’da 97 yaşında olan kadın yakalandığı korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuştu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.4.2020 23:01 ABONE OL
Brezilya’da 97 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Brezilya'dan sevindirici bir haber geldi. Brezilya'da 97 yaşındaki bir kadın korona virüsü yendi. Gina Dal Colleto, isimli kadın Brezilya'da korona virüsü yenen en yaşlı kişi unvanına sahip olurken, bugün Sao Paulo'da bulunan Vila Nova Star Hastanesi'nden taburcu edildi. Colleto, 1 Nisan'da korona virüs semptomları göstermesinin ardından hastanede tedavi altına alınarak, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar, Colleto'nun iyileşmesinin beklenmedik bir durum olduğunu aktarırken, diğer hastalar için bir umut olduğunu dile getirdiler.

Brezilya'da toplam korona virüs vakası 21 bin 65'e, hayatını kaybedenler ise bin 144'e ulaştı.

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Brezilya’da 97 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
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