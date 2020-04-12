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corona virüs belirtileri ile ilgili bu haberini konuşuyor: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

corona virüs salgını ile topyekûn mücadelesini sürdürürken, ABD’de yapılan bir araştırma corona virüsün yeni belirtilerini ortaya çıkardı. Bilindiği üzere corona virüs belirtileri arasında yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar bulunmaktaydı. Uzmanlar daha önce ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu. Amerikan Tabipler Birliği tarafından JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19’a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 13:45 ABONE OL
Dünya corona virüs belirtileri ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

corona virüs salgını ile ilgili topyekûn mücadelesini sürdürürken, her geçen gün haberleri gelmeye devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının sürekli arttığı virüs nedeniyle şu ana kadar 108 binden fazla insan hayatını kaybetti. Vaka sayısı toplamda 1 milyon 700 bini geçerken, Amerikan Tabipler Birliği tarafından JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! CORONA VİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yayıldığı ülkelerde ölü ve vaka sayılarını artırırken, her geçen gün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor.

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Dünya corona virüs belirtileri ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!
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