Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaşıyor

KOVID-19 salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 763 bin 570'e ulaştı, 107 bin 779 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 397 bin 53 kişi ise iyileşti.İspanya'da günlük ölüm verilerinde son 17 günün en düşük artışı yaşandı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı dün 272 artarak 16 bin 353'e çıktı.İtalya'da dün ölenlerin sayısı 619 kişi artarak 19 bin 468'e yükseldi.Fransa'da yapılan bir araştırma, koronavirüse yakalanan kişi sayısının 1.6 milyon olabileceğini ortaya koydu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı dün de 635 artarak 13 bin 832'ye yükseldi.İngiltere'de dün 917 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 9 bin 875'e çıktı.Suudi Arabistan ramazanda teravih namazlarının askıya alınabileceğini duyurdu.Güney Kore'de iyileşerek karantinadan çıkan 91 kişinin testlerinde yeniden Kovid-19 tespit edildi.ABD ZİRVEDE:Bir günde 2 binden fazla ölüAMERIKAN John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede perşembeden cumaya 2 bin 108 kişi hayatını kaybetti. Böylece ABD, koronavirüs nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu. Toplam ölü sayısı 20 bin 86'ya ulaşırken, can kayıpları sıralamasında ilk sıraya oturdu. Kovid-19 vaka sayısının 522 bini aştığı ülkede, New York kentindeki vaka sayısı da tüm ülkeleri geride bırakarak 162 bine yaklaştı. Kentte okullar eylül ayına kadar kapalı kalacak.OXFORD Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının eylülde hazır olabileceğini söyledi. Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtti. Fransa'da ise koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği açıklandı. Rusya'da da geliştirilen yerli aşıların klinik araştırmalarının ilk etabının 60 kişi üzerinde yapılacağı belirtildi.PAZAR GÜNÜ St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çırakıldı. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görüldü.