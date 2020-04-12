Son Dakika Haberi: Fransa'da Coronavirüs'ten ölenerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Virüs her ne kadar Çin'de ortaya çıksa da merkez üssü Avrupa ve ABD oldu.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 561 ÖLÜM

Fransa'dan gelen son bilgiye göre ülkede Coronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e yükseldi. İngiltere'den gelen son dakika haberine göre ise son 24 saatte ölü sayısı 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.