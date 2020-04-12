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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi

Son dakika: 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi

'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan can almaya devam ediyor. Son olarak 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.4.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 19:16 ABONE OL
Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi

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Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi
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