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Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi
Giriş Tarihi: 12.4.2020 19:08Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 19:16ABONE OL
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi