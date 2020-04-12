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, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açacak

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın, 'daki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak açılacağını duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.4.2020 22:06 ABONE OL
Mısır, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açacak

Bakanlık sözcüsü İyad el-Buzum, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Kahire yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı, Mısır topraklarındaki Filistinlilerin dönüşü için yarından itibaren perşembe gününe kadar açmayı planlıyor." dedi.

Filistinlilerin Gazze'ye gruplar halinde gireceğini belirten Buzum, kapının açık olduğu süre içerisinde günlük 250 kişinin girişine izin verileceğini kaydetti.

Buzum, Gazze'ye girecek herkesin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacağını, bunun gerektiğinde daha da uzatılabileceğini söyledi.

Mısır yönetimi, virüs salgını nedeniyle mart ayının ortalarından bu yana Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutuyordu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 268 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

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Mısır, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açacak
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