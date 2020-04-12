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: Corona virüsün sona ereceği tarihi açıkladı ve uyardı! Bill Gates'ten flaş açıklaması

Dünya, tehlikesi ile baş etmeye çalışırken haberleri de art arda geliyor. Her geçen gün ile beraber vaka ve ölüm sayısı artarken 'Corona virüsü ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu noktada da çeşitli isimler tarafından peş peşe açıklamalar yapılıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulunurken corona virüsün sona ereceği tarihi açıkladı. Bill Gates, corona virüsü kâbus olarak nitelendirirken sona ereceği ve hayatın normale döneceği tarihi duyurdu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.4.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 12:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsün sona ereceği tarihi açıkladı ve uyardı! Bill Gates'ten flaş corona virüsü açıklaması

haberleri... Corona virüsü vaka ve ölüm sayısı her geçen gün giderek artarken gerek sosyal hayat gerekse ülke ekonomileri olumsuz etkileniyor. Bu doğrultuda da, 'Corona virüsü ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtı evlerinde izolasyon sürecinde olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kendisine yöneltilen bu soruyu cevapladı.

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN SONA ERECEK? TARİH VERDİ VE UYARDI!

Henüz Coronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Bill Gates, hayatın normale döneceği tarih hakkında bilgi verdi. Gates, corona virüs sonrası hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin'in iyi bir örnek olduğunu da dile getirdi.

İşte, Bill Gates'in son dakika açıklaması;

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SON DAKİKA: Corona virüsün sona ereceği tarihi açıkladı ve uyardı! Bill Gates'ten flaş corona virüsü açıklaması
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