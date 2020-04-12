Son dakika haberi: Corona virüsünde evlerinden çıkmadılar! O ülkede yetkililer açıkladı! Hava kirliliği yüzde 30 azaldı...

ABD'den corona virüsü son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Ölümcül corona virüsü için aşı ve tedavi çalışmaları tüm hızıyla sürerken evde kal çağrısına uyan ülkelerde hava kirliliği giderek azaldı. En son edinilen bilgiye göre ise ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. NASA'nın verilerine göre, ABD'nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi. İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları…

ABD'DE HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 30 AZALDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ABD'de tespit edilmesinin ardından halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. NASA verilerine göre hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…