Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! ABD ve Çin’in finanse ettiği deneyler…

Coronavirüs dünyaya diz çöktürmeye devam ederken pandemi ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde bugüne kadar coronavirüs kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği bilinirken vaka sayıları 2 milyona tırmanıyor. Virüüsn kesin kaynağı tam olarak bilinmezken İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya attığı iddialar şoke etti. Edinilen son dakika haberinde; Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün yaptığı deneyler ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.

CORONAVİRÜSÜN DOĞDUĞU YER!

Coronavirüs pandemisinde vaka artışı hızla artarken virüsün kesin kaynağını belirlemek için araştırmalar yürütülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

COVİD-19 GENOMUNUN DİZİLİMİ BU YARASALARDA GİZLİ

Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor.

Esas şoke edici olan ise, bu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Covid-19 genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli.

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