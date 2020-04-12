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Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! ve ’in finanse ettiği deneyler…

Son dakika haberi…Coronavirüs pandemisi korkutan boyutlara ulaşmış durumda. Dünya genelinde 1 milyon 800 bin kişiye bulaşan coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. Coronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan ve coronavirüsün merkez üssü haline gele ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazetesinin ortaya çıkardığı belgeler çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Coronavirüsün kaynağını olduğuna inanılan mağaralarda yarasalar üzerinde yapılan deneyler…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! ABD ve Çin’in finanse ettiği deneyler…

Coronavirüs dünyaya diz çöktürmeye devam ederken pandemi ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde bugüne kadar coronavirüs kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği bilinirken vaka sayıları 2 milyona tırmanıyor. Virüüsn kesin kaynağı tam olarak bilinmezken İngiliz gazetesinin ortaya attığı iddialar şoke etti. Edinilen son dakika haberinde; Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün yaptığı deneyler Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.

CORONAVİRÜSÜN DOĞDUĞU YER!

Coronavirüs pandemisinde vaka artışı hızla artarken virüsün kesin kaynağını belirlemek için araştırmalar yürütülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

COVİD-19 GENOMUNUN DİZİLİMİ BU YARASALARDA GİZLİ

Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor.

Esas şoke edici olan ise, bu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Covid-19 genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli.

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Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! ABD ve Çin’in finanse ettiği deneyler…
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