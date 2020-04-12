Son dakika haberi | Coronavirüs kendini yıllarca böyle geliştirdi! Coronavirüsün en büyük silahı...

Küresel tehdit haline gelen coronavirüs salgını ile ilgili tüm bilinenler bir araya getirildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 1 milyon 800 bin vaka sayısı bulunan corona virüs pandemisi ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İngiliz medyası coronavirüs ile ilgili 5 aylık çalışmaları derleyen bir makale yazdı. Makalede Covid-19'un kendini yıllarca yarasaları üzerinde geliştirerek daha tehlikeli bir virüs haline getirdiği ortaya çıktı. Koronavirüsün bazı versiyonları, uzun zamandır halk arasında 'grip' olarak bilinen hastalığa sebep olduğu bilim insanları tarafından uzun zamandır biliniyordu. Geçtiğimiz yıllarda iki koronavirüs versiyonu, ölümcül salgına sebep oldu. Ancak Covid-19 bu hastalıklardan daha ölümcül bir salgın haline geldi. Covid-19'u diğer coronavirüs hastalıklarından ayıran farkı ise...

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