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Son dakika haberi | kendini yıllarca böyle geliştirdi! Coronavirüsün en büyük silahı...

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan pandemisi küresel tehdit haline geldi. Bugüne kadar 1 milyon 800 bin kişiye bulaşan corona virüsü ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İngiliz medyasında yer alan bir habere göre; küresel tehdit haline gelen coronavirüs hakkında tüm bilinenlerin bir araya getirildiği çalışmaları derleyen bir makale yer aldı. Edinilen son dakika habere göre; Cronavirüsün bazı versiyonları halk arasında yıllarca 'grip' olarak bilinirken Covid-19 yıllarca kendini yarasalarda geliştirdiği ortaya çıktı. Daha önce SARS ve MERS gibi iki coronavirüs versiyonları da ölümcül salgına sebep olmuştu. Ancak daha ölümcül yeni bir koronavirüs versiyonu olan Sars-CoV-2 (Kovid-19)'nin diğer salgınlardan daha güçlü bir silahı olduğu ortaya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.4.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika haberi | Coronavirüs kendini yıllarca böyle geliştirdi! Coronavirüsün en büyük silahı...

Küresel tehdit haline gelen salgını ile ilgili tüm bilinenler bir araya getirildi. 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 1 milyon 800 bin vaka sayısı bulunan pandemisi ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İngiliz medyası coronavirüs ile ilgili 5 aylık çalışmaları derleyen bir makale yazdı. Makalede Covid-19'un kendini yıllarca yarasaları üzerinde geliştirerek daha tehlikeli bir virüs haline getirdiği ortaya çıktı. Koronavirüsün bazı versiyonları, uzun zamandır halk arasında 'grip' olarak bilinen hastalığa sebep olduğu bilim insanları tarafından uzun zamandır biliniyordu. Geçtiğimiz yıllarda iki koronavirüs versiyonu, ölümcül salgına sebep oldu. Ancak Covid-19 bu hastalıklardan daha ölümcül bir salgın haline geldi. Covid-19'u diğer coronavirüs hastalıklarından ayıran farkı ise...

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Son dakika haberi | Coronavirüs kendini yıllarca böyle geliştirdi! Coronavirüsün en büyük silahı...
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