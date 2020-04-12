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, korona virüs tedavisini bulana 1 milyon dolar ödül verecek

Devlet Başkanı, Ukraynalı bilim adamlarına aşının bulunması halinde 1 milyon dolarlık ödül vereceğini açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.4.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 19:55 ABONE OL
Ukrayna, korona virüs tedavisini bulana 1 milyon dolar ödül verecek

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını için tedavi araştırmaları devam ederken, Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı ve aynı zamanda Ukrayna Devleti Baş Doktoru olan Viktor Lyaşko, Ukraynalı bilim adamlarını ilgilendiren bir açıklama yaptı. Lyaşko, "Devlet Başkanı Zelenskiy beni aradı ve benden bilim adamlarımıza bir mektup yazmamı, ilacı ya da aşıyı bulmaları halinde, fonlardan birinden alınacak en az 1 milyon dolarlık bir ödülle ödüllendirileceklerini söylememi istedi" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamalara göre ülke genelinde Korona virüsü vakası 2 bin 777, can kaybı ise 83 olarak ifade edildi.

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Ukrayna, korona virüs tedavisini bulana 1 milyon dolar ödül verecek
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