Yasaklar hafiflerse ölümler geri gelir

Yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid-19 nedeniyle dünyanın dört bir yanında 3.7 milyar kişi tamamen ya da kısmı olacak şekilde evlerinden çıkamıyor. Virüsün yayılmasının engellenmesi için toplumsal temasın muhakkak kesilmesini her fırsatta dile getiren Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSM) uygulanan yasaklar konusunda kritik bir uyarı geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle Avrupa'daki bazı ülkelerin yasakları hafifletmeye hazırlanmasıyla ilgili olarak, "Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, gibi ülkelerde yeni Kovid-19 vakalarının azalma eğiliminde olması memnuniyet veriyor. Ancak bazı ülkelerin uygulanan yasakları hafifletmeye hazırlanması ölümlerin yeniden başlaması demek" uyarısında bulundu. Ghebreyesus ayrıca, 16 Afrika ülkesinde de virüsün yayılma eğiliminde olduğunu söyledi.



İTALYA UZATTI

Geçtiğimiz günlerde Danimarka, Çekya, Avusturya, Almanya hatta en çok ölümlerin yaşandığı İtalya ve İspanya gibi ülkelerde bazı kısıtlamaların kaldırılacağı duyurulmuştu. DSÖ'nün uyarılarının ardından yasakları uzatma kararı alan ülkeler oldu. Bunlardann biri 19 binden fazla kişinin öldüğü İtalya oldu. İtalya'da dört haftadır devam eden OHAL sürecinin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. Son olarak Hindistan, Portekiz, Güney Afrika ve Ermenistan'da da OHAL ve kısıtlamalar 21-30 gün daha uzatıldı.