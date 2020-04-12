Yurtdışındaki Türkler unutulmadı

DÜNYAYI etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ederken bu zor günlerde yapılan yardımlar takdir topluyor. Türk dernek ve kuruluşları da dünyanın birçok köşesinde yardıma ihtiyaç duyan Türk vatandaşların yardımına koşuyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), salgının pençesindeki ABD'deki Türk toplumu içinde zor durumdaki bireylere yardımda bulundu. Kampanya dahilinde New York ve New Jersey bölgesinde bulunan 100 aileye içinde gıda ve hijyen malzemeleri bulunan yardım paketleri dağıtıldı. TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, dağıtımda ağırlıklı olarak kendi imkanlarıyla okuyan Türk öğrencilerin gözetildiğini kaydetti. TASC yetkilileri, bugün 200 paket daha yardım dağıtacaklarını aktardı.Malezya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında Türk vatandaşları ve Malezyalılara maske dağıttı. MÜSİAD Malezya üyeleri, başkent Kuala Lumpur'daki bir alışveriş merkezinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapan halka bedava maske verdi. Derneğin yöneticilerinden Mustafa Aydemir, bu süreçte Türk vatandaşlarına yardım etmek için hazır olduklarını dile getirdi. Avustralya'nın Sydney kentindeki Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Auburn Gelibolu Camii yönetimi tarafından başlatılan erzak dağıtımı projesi kapsamında temel gıda maddelerinin yer aldığı kutular kapı kapı gezilerek 65 yaş üzerindeki yaşlılara teslim ediliyor.