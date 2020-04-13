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67 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

'da, koronavirüs tedavisi gören (67), sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Bican, kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına, "Hepiniz benim evlatlarımsınız'' dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.4.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 19:59 ABONE OL
67 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Bolu'da, 14 gün önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Ayşe Bican'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Ayşe Bican, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Ayşe Bican, kendisine uygulanan tedavilere olumlu yanıt verdi. 67 yaşındaki kadın, 14 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son muayenesinin ardından koronavirüs testi negatife dönen Ayşe Bican, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Ayşe Bican alkışlarla uğurlandığı sırada, ''Canlarım benim. Hakkınızı helal edin. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Allah devlete, millete zaval vermesin. Ben hastalandım. Başka kimse hasta olmasın'' dedi.

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67 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
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