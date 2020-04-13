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Afrin’de mayın patladı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü /'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi. Afrin ilçe merkezi çevresinde tarım arazisinde YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çobanın sürülerini otlattığı sırada infilak etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.4.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:55 ABONE OL
Afrin’de mayın patladı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi. Afrin ilçe merkezi çevresinde tarım arazisinde YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çobanın sürülerini otlattığı sırada infilak etti.

ÇOBAN, YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak teröristlerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

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Afrin’de mayın patladı: 1 ölü
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