Çin'den çok konuşulacak corona virüs kararı! Sınırlama getirdiler

Hastalığın merkezi olan Çin, salgının yarasalardan kaynaklı olarak Wuhan'da bulunan laboratuvardan yayılmış olmasının ortaya çıkması sonrasında araştırma ve bilgi toplamaya sınırlama getirdi.

ARAŞTIRMALARA SINIRLAMA

100 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği 2 milyona yakın kişinin de enfekte olduğu pandemi hakkında araştırma yapanlara ilişkin Çin hükümeti, kısıtlama uygulamaya başladı.

Özellikle hastalığın kökeni, ve yayılımına ilişkin araştırma ve makaleler konusuna denetim getiren Pekin yönetimi, sosyal medyada da yayılan ve Çin'in suçlu hale düştüğü bu virüs karşısında,algıyı yıkmak adına sıkı önlemler almaya başladı. Bakanlıkların da içinde bulunduğu bu çalışma kapsamında hükümet, araştırmaları engellemeye varan uygulamaları bile gündemine aldı.

YAYINLARA SIKI TAKİP

Özellikle virüse ilişkin yayınlanan bilimsel makalelere sınırlama ve denetim getiren hükümet, ilgili bakanlıklara ve kurumlara yayınlanan yazılara sıkı takip ve denetim emri verdi.

Üniversitelerin, akademik kadroların da yayınlayacağı eserleri komiteye sunma zorunluluğu getirildiği belirtilirken, komite bu makalelerin ne anlattığını ve yayımlanmasının doğru olup yanlış olduğunu denetleyecek.

ÇİN'İN TEMİZE ÇIKMA ÇABASI

Çin yönetiminin bu tutumu, hastalığın ileriye dönük uzun vadede kendilerine yönelik bir biyolojik silah olarak kullanılması ihtimaline karşı böyle bir uygulamaya geçti şeklinde yorumlansa da bir diğer taraftan gerçekleri örtbas etmek için de bu uygulamaları hayata geçirdiği söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde de ortaya çıkan Wuhan laboratuvarındaki delillerin ardından Çin yönetimi bu konuda köşeye sıkışma durumuna kadar geldi. CNN International'in konuya ilişkin yaptığı haberde "Salgının Çin'den çıkması gerçeğini ört bas etmek için" böyle bir baskı politikasının uygulandığı ifade edildi.

GÖZLER WUHAN'DA BULUNAN LABORATUVARDA

İngiliz basınının geçtiğimiz hafta Wuhan'da bulunan ileri derecede biyolojik ve kimyasal deneylerin yapıldığı laboratuvarın yarasalar üzerinde deneyler yaptığını tespit etmesi üzerine, yarasalardan bulaşan hastalığın merkezinin bu laboratuvardan yayılım gösterdiğini belirtmişti.

Bilim insanları, Kovid-19'un virüslere karşı güçlü bağışıklık sistemi olan yarasalardan kaynaklandığını tespit etti. Yarasaların güçlü bağışıklık sistemini yenmek isteyen virüs hızlıca kendini kopyalamaya başladı. Sonuç olarak yarasalar, hızla çoğalan ve yüksek derecede bulaşıcı virüs yuvalarına dönüştü. Yarasalarda kendini yıllarca güçlendiren virüs, düşük bağışıklık sistemine sahip memelilere bulaşmasıyla ölümcül hale geldi.



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