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Sözcüsü Aksoy'dan 'Ağrı Dağı' açıklaması

Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in koronavirüs salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunmasına ilişkin, "Çin Büyükelçisi paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 11:46 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Ağrı Dağı' açıklaması

Sözcü Aksoy, Çin'in, koronavirüs salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Söz konusu haberler üzerine 2 gün önce bakanlık tarafından Ankara'daki Çin Büyükelçisi ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini anımsatan Aksoy, "Çin Büyükelçisi Ermenistan'a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Ağrı Dağı' açıklaması
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