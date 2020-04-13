Dünyada son durum

* Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1 milyon 831 bin 130 oldu. 113 bin 13 kişi hayatını kaybetti. 419 bin 883 kişi ise virüsü yendi.* İspanya'da salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 366 artarak 16 bin 972'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 166 bin 19 oldu.* Belçika'da vaka sayısı 29 bin 647'ye ulaştı. Yaşamını yitiren hasta sayısı ise 3 bin 600'a yükseldi.* Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı dün 561 artarak 14 bin 393'e yükseldi.* İtalya'da dün 431 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 19 bin 899'a çıktı.* İngiltere'de ölen sayısı 737 artarak 10 bin 612 oldu.* Somali'de Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.* İran'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.* Japonya'da 743 yeni vakayla toplam vaka sayısı 7 bin 650 oldu.