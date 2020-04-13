İngiltere'de coronavirüs krizi ile ilgili çarpıcı bilgiler! Coronavirüs nedeniyle 3 milyondan fazla insan aç kaldı

Financial Times gazetesi koronavirüs krizi nedeniyle İngiltere'de 3 milyondan fazla insanın aç kaldığını duyurdu. Gazete bir araştırma kuruluşu olan Food Foundation'ın hazırladığı rapora yer verdi. Raporda ülke nüfusunun yüzde 6'sının son üç haftada yaşanan koronavirüs tedbirleri sonrası açlık sınırının altına düştüğü belirtilirken "3 milyonluk nüfusta ortalama her aileden en az bir kişi son üç haftadır bir gününü aç olarak veya yeterli gıda alamadan geçiriyor" ifadeleri kullanıldı.

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GIDA YETERSİZLİĞİ TECRİT VE PARASIZLIKTAN KAYNAKLANIYOR.

Anket kuruluşu YouGov tarafından Gıda Vakfı (Food Foundation) adına yürütülen 4.343 yetişkinin yaptığı ankette, katılımcıların 8.1 milyon kişiye tekabül eden yüzde 16'sı, salgın sonrası gıda yetersizliği ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Gıda yoksunluğundaki keskin yükselişin ise ülke çapında alınan önlemler, ticari kuruluşların kapanması nedeniyle insanların hükümet desteğine bağımlı hale gelmesi, tecrit ve parasızlıktan kaynaklanıyor.

Gıda Vakfı'nın genel müdürü Anna Taylor, "İngiltere'de bir gıda yoksunluğu sorunu var ve bunun sonuçlarını şimdi görüyoruz. Bunun da ötesinde, izolasyon ve eksiklikler konusunda yeni problemlerimiz var - insanlar bize ihtiyaç duydukları yiyecekleri alamayacaklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON İNSAN EN AZ BİR GÜNÜ HİÇ YEMEK YEMEDEN GEÇİRDİ

Araştırmaya göre İngiltere'de yaklaşık 1,5 milyon insan ise ülke çapında karantina kararı yürürlüğe girdiğinden beri en az bir günü hiç yemek yemeden geçirdi.

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