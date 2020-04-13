İngiltere'den tartışılacak karar! Corona virüs hastası yaşlılar...

İngiltere'de iyileşme olasılığı yüksek hastalara yoğun bakım yatağı sağlanması sebebiyle yaşlıların tedaviye alınmayabileceği kaydedildi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin uygulamasına göre hastalara çeşitli özelliklerine göre puan verilecek. 10 üzerinden puanlanacak hasta eğer 8 puanın üzerindeyse yoğun bakım ünitesine alınmayacak.

Dailymail'in haberine göre hastalara kronik rahatsızlığa sahip olma, yüksek yaşa göre puan verilecek. Eğer hasta hem yaşlı hem de kronik hastalığa sahipse tedavi edilmeyecek.

Örneğin yaşı 70'in üzerinde ve kronik hastalılıklara sahip bir hastaya yaş ve hastalıktan 3'er ve 4'er puan verilecek. Toplam 7 puan ise hastanın tedavi edilmemesine neden olacak. İngiltere'deki bu sisteme göre 8 puandan fazla alan hastalara sadece "bakım hizmeti verilecek"

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