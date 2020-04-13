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’da kadından polis aracı üzerinde çıplak protesto

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'da karantina kurallarına uymayan bir kadın mahkemeye çıkarılmasını çıplak bir şekilde polis arabasının üstüne çıkarak protesto etti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 16:17 ABONE OL
İspanya’da kadından polis aracı üzerinde çıplak protesto

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İspanya'da karantina kurallarına uymayan bir kadın mahkemeye çıkarılmasını çıplak bir şekilde polis arabasının üstüne çıkarak protesto etti.

İspanya'nın Malaga şehrine bağlı Torremolinos'un Costa del Sol bölgesinde koronavirüs salgınına yönelik karantina yasağı kurallarına uymadığı için mahkemeye çıkarılırak, kefaletle serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren kadın, çıplak halde polis arabasının üzerine çıkarak protesto etti.41 yaşındaki kadına copla müdahale eden polis memurları, kimliği açıklanmayan kadını tekrardan gözaltına aldı. Kadın ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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İspanya’da kadından polis aracı üzerinde çıplak protesto
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