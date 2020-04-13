İsrail ve Filistin’e yardım edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayında yardım talebinde bulunan İsrail ile birlikte Filistin'e de tıbbi malzeme gönderileceğini söyledi. Salgın sürecinde ülkelerin Türkiye'den yardım taleplerine ilişkin bir soru üzerinde Kalın, "İsrail'den de tıbbi malzeme talebi olmuştu. Zannediyorum bu günlerde tamamlanacak. Eş zamanlı olarak Filistin'e de tıbbi malzeme göndereceğiz" açıklamasında bulundu. İnsani yardımlar konusunda Türkiye'nin karnesinin çok parlak olduğunu söyleyen Kalın, "İster Filistin, Somali olsun. Hamdolsun ki bu imkan ve kabiliyetlerimiz var. Paylaşırsak çoğalır, azalmaz " ifadelerine yer verdi.