Koronanın çıktığı laboratuvara ABD’den 3.7 milyon $’lık bağış

ABD Başkanı Donald Trump Kovid- 19 için "Çin virüsü" tanımlaması yaparken, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin, koronavirüsün çıkış yeri olan Vuhan'daki viroloji enstitüsüne 3,7 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Üstelik bu viroloji enstitüsündeki laboratuvarda koronavirüsün kaynağı olan yarasalarla ilgili araştırmalar yapıldığı, mağaralardan toplanan yarasaların gen haritasının çıkarılmasına çalışıldığı belirtildi. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin haberine göre, laboratuvarda koronavirüsün yarasalardan insana geçişi üzerinde çalışıyor. Daily Mail "Ancak uluslararası uzmanlar laboratuvarda üretildiği şeklindeki komplo teorilerinin doğru olmadığın söylüyor" hatırlatmasını yaptı.