Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri "Koronavirüs "parti yapılıyor" söylentisi İngiltere’yi karıştırdı

"Koronavirüs "parti yapılıyor" söylentisi ’yi karıştırdı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölüm oranlarının arttığı 'nin Stockton-on-Tees kentinde bir hastaya müccadele etmek için bulunan polis ve sağlık çalışanları paniğe neden oldu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.4.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 12:25 ABONE OL
Koronavirüs parti yapılıyor söylentisi İngiltere’yi karıştırdı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölüm oranlarının arttığı İngiltere'nin Stockton-on-Tees kentinde bir hastaya müccadele etmek için bulunan polis ve sağlık çalışanları paniğe neden oldu. Onlarca polis ve sağlık çalışanlarının kentte bir hastaya müdahale ettiği anlarını gören kent sakinleri " koronavirüs partisi yapılıyor" söylentisini yayması ise bölgede krize neden oldu. Onlarca polisin geldiği adreste, karantinaya rağmen bir grup kişinin içkili parti yaptığı iddia edildi. Kentte paniğe neden olan asılsız söylentiler üzerine açıklamalarda bulunan Polis 'parti yapılıyor' iddialarını yalanladı. Sağlık görevlileri ise adreste bulunan bir kişinin rahatsızlandığını, gerekli müdahalenin yapıldığını ve bunun için adreste olduklarını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Koronavirüs "parti yapılıyor" söylentisi İngiltere’yi karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA