NYT: Trump başarısız oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölüm oranının görüldüğü ABD ağır bedel öderken Başkan Donald Trump da sert şekilde eleştirilere maruz kalıyor. Son Olarak New York Times gazetesi Trump'ın salgını önlemede başarısız olduğunu savundu. Gazetede yer alan "Gelmekte olan şeyi görebilirdi: Trump'ın virüs konusundaki başarısızlığının perde arkası" başlıklı makalede Trump'ın Kovid-19 salgınına yönelik ilk haftalardaki tutumu incelendi. Trump'ın potansiyel virüs pandemisi hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanlıca cevap veremediği öne sürüldü. Makalede, ilk vakanın 21 Ocak'tan görüldüğü ancak 6 hafta sonra Trump'ın ülkenin karşılaştığı virüs tehlikesine karşı agresif önlemler almaya başladığına dikkat çekildi.ABD'de bilanço hızla ağırlaşırken felaket ilan edilen eyaletlere Wyoming de katıldı. Böylece, 50 eyalette aynı anda felaket ilan eden ilk ABD Başkanı Donald Trump oldu. Pandeminin en hızlı yayıldığı ülkede ölü sayısı 21 bin 816'ya yükseldi. Tüm önlemlere rağmen vaka sayısı da 555 bin 744'e çıktı.