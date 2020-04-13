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'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

ordusuna ait Mushaq tipi eğitim uçağının Gujarat kenti yakınlarında düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Ordu tarafından yapılan açıklamada uçağın rutin eğitim uçuşu sırasında Gujarat yakınlarında saatiyle 08.00 sıralarında düştüğü belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 10:42 ABONE OL
Pakistan'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

Pakistan ordusuna ait Mushaq tipi eğitim uçağının Gujarat kenti yakınlarında düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Ordu tarafından yapılan açıklamada uçağın rutin eğitim uçuşu sırasında Gujarat yakınlarında Türkiye saatiyle 08.00 sıralarında düştüğü belirtildi.

Ülkede son olarak 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü kutlamaları provalarında gösteri uçuşu yapan bir uçak düşmüş, pilot hayatını kaybetmişti.

Geçen temmuz ayında ise askeri personeli taşıyan uçak Ravalpindi kentinde yerleşim alanına düşmüş, 12 sivil ile uçaktaki 5 asker hayatını kaybetmişti.

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Pakistan'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti
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