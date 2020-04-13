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Reuters duyurdu! Dünyanın en büyük karantinası kalkıyor! Üretim yeniden başlıyor...

ile ilgili dünyanın her bir noktasından peş peşe haberleri geliyor. Ülkeler virüsü durdurmak için karantina yöntemine başvururken, bir yandan da ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor. En büyük karantinanın yaşandığı 1.3 milyar nüfuslu 2 gün sonra karantinayı kaldıracak. 15 Nisan'da kritik sektörlerde üretime yeniden başlanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 12:26 ABONE OL
Reuters son dakika duyurdu! Dünyanın en büyük coronavirüs karantinası kalkıyor! Üretim yeniden başlıyor...

Reuters'ın 'da iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre 15 Nisan'dan sonra ekonomik hasarı dengelemeye yardımcı olmak için bazı üretimler yeniden başlatılacak.

1.3 milyardan fazla insanın yaşadığı hindistan'da yirmi bir günlük karantinanın Salı günü sona ermesi bekleniyor. Ancak hükümetin, vaka sayılarının on bine yaklaşması ve ölü sayısının 308'e yükselmesiyle karantinayı ay sonuna kadar uzatması bekleniyor.

Hükümet kaynaklarından biri, Başbakan Naredra Modi'nin, yoksulların geçim kaynakları etkilendiği için bazı önemli endüstrileri açmayı planladığını söyledi. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, konuyla ilgili soruya cevap vermedi, hükümetin baş sözcüsü K.S. Dhatwalia da yorum yapmaktan kaçındı.

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Reuters son dakika duyurdu! Dünyanın en büyük coronavirüs karantinası kalkıyor! Üretim yeniden başlıyor...
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