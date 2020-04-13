Reuters son dakika duyurdu! Dünyanın en büyük coronavirüs karantinası kalkıyor! Üretim yeniden başlıyor...

Reuters'ın Hindistan'da iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre 15 Nisan'dan sonra ekonomik hasarı dengelemeye yardımcı olmak için bazı üretimler yeniden başlatılacak.

1.3 milyardan fazla insanın yaşadığı hindistan'da yirmi bir günlük karantinanın Salı günü sona ermesi bekleniyor. Ancak hükümetin, vaka sayılarının on bine yaklaşması ve ölü sayısının 308'e yükselmesiyle karantinayı ay sonuna kadar uzatması bekleniyor.

Hükümet kaynaklarından biri, Başbakan Naredra Modi'nin, yoksulların geçim kaynakları etkilendiği için bazı önemli endüstrileri açmayı planladığını söyledi. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, konuyla ilgili soruya cevap vermedi, hükümetin baş sözcüsü K.S. Dhatwalia da yorum yapmaktan kaçındı.