Son dakika: ABD’de coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 22 bini geçti

ABD'de coronavirüs (Kovid-19) bilançosu giderek korkunç bir hal alıyor. Ülkede vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 318 artarak 560 bin 433'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,535 artarak 22 bin 115'e çıktı.

TRUMP : ABD'NİN YATAK KAPASİTESİ YETERLİ

ABD Başkanı Donald Trump, hastanelerde boşalan yatakların giderek artmasının iyiye işaret olduğunu belirtirken hastanelerde ihtiyaç olandan daha fazla boş yatak olduğunu belirtti.

SON DAKİKA CORONAVİRÜS SAYILARI

TOPLAM VAKA: 560,433

TOPLAM ÖLÜ :22,115

TOPLAM İYİLEŞEN: 32,634