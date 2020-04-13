Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten son dakika corona virüs açıklaması: Corona virüsün sona ereceği tarihi duyurdu!

Corona virüsü son dakika haberleri... Corona virüsü vaka ve ölüm sayısı her geçen gün giderek artarken gerek sosyal hayat gerekse ülke ekonomileri olumsuz etkileniyor. Bu doğrultuda da, 'Corona virüsü ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtı evlerinde izolasyon sürecinde olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kendisine yöneltilen bu soruyu cevapladı.

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN SONA ERECEK? TARİH VERDİ VE UYARDI!

Henüz Coronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Bill Gates, hayatın normale döneceği tarih hakkında bilgi verdi. Gates, corona virüs sonrası hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin'in iyi bir örnek olduğunu da dile getirdi.

İşte, Bill Gates'in son dakika açıklaması;