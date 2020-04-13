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Son dakika haberi: Putin'den korkutan coronavirüs açıklaması! " Durum her gün kötüye gidiyor"

'da coronavirüs salgınında rekor artık gerçekleşerek son 24 saatte 2 bin 558 yeni vaka tespit edildi. Rusya Devlet Başkanı , son durumu değerlendirdiği açıklamasında ülkedeki durumun kötüye gittiğini dile getirdi. Putin, ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini belirtirken salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 16:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Putin'den korkutan coronavirüs açıklaması! Durum her gün kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

Putin, salgına ilişkin son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle yetkililerle toplantı yaptı.

"MALESEF KÖTÜYE GİDİYORUZ"

Ülkedeki Kovid-19'la ilgili gelişmelere ilişkin bilgi alan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, özellikle de durumu ağır olanların sayısı giderek artıyor." dedi.

OBJEKTİF BİR TAHMİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Putin, salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sadece orta ve uzun vadeli değil, 3, 7, 10'ar günlük tahminlerin güncellenmesi için hükümete talimat verdi.

Ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, gerektiğinde Savunma Bakanlığına ait malzemelerin de koronavirüs ile mücadelede kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 kaynaklı 148 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 18 bin 328 olarak açıklanmıştı.

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Son dakika haberi: Putin'den korkutan coronavirüs açıklaması! " Durum her gün kötüye gidiyor"
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