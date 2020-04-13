SON DAKİKA - İl il corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye 12 Nisan corona virüs vaka sayısı haritası! (İlçe ilçe risk durumu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bilgilere göre corona virüs vaka ve ölü sayısında bir numaralı şehir en çok insanın yaşadığı il olan İstanbul. İstanbul'u vaka ve ölü sayısında İzmir takip ediyor. Ankara, Zonduldak, Isparta, Bursa, Konya, Trabzon gibi şehirlerde de corona yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı fazla. Virüsün İstanbul merkezli bulaşmasından dolayı özel araçlarla da şehir dışına çıkışlar yasaklandı. 12 Nisan coroan virüs vaka sayısı ve detaylı corona haritası hakkında son dakika bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.