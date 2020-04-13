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! 'tan olay yaratan paylaşım! ile mücadeledeki en önemli isme gözdağı!

Coronavirüsün en büyük zararı verdiği 'de sular durulmuyor. Salgınla mücadelede ülkedeki en önemli isim olan doktor Anthony , 'ı eleştiren haberi canlı yayında onaylayan sözler sarf edince Trump'ın radarına takıldı. Trump, Fauci'nin kovulmasına yönelik ifadelerin yer aldığı paylaşımı retweet etti, "Üzgünüm yalan haber, her şey kayda alınmıştı. Daha insanlar sesini çıkarmazken, ben Çin'i çoktan yasaklamıştım" dedi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 13:58 ABONE OL
SON DAKİKA! Trump'tan olay yaratan paylaşım! Coronavirüs ile mücadeledeki en önemli isme gözdağı!

Başkanı Donald , ülkesinde bilançonun ağırlaşmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Trump yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde virsü hafife almak ile suçlanıyor. Trump'a son darbe, koronavirüs salgını konusunda en yetkili kişi olan Anthony 'den geldi. Fauci Trump'ı eleştiren, önlemlerin geç alındığına ilişkin haberi doğruladı. Trump Fauci'ye sosyal medyadan gözdağı verdi. Trump'ın retweeti ve mesajı ABD'yi salladı.

FAUCI: ÇOK FAZLA DİRENÇ VARDI

Fauci, CNN sunucusu Jake Tapper'ın 'eğer sosyal mesafe ve evde kalma önlemleri mart ortası yerine şubatın üçüncü haftası alınsaydı hayatların kurtarılıp kurtarılamayacağı' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Mantıken, eğer devam eden bir süreç olsaydı ve yayılmayı bastırmaya daha önceden başlasaydınız, hayat kurtarabilirdiniz. Bunu tabii ki kimse inkâr edemez. Fakat bu kararların alınma süreçleri karmaşık. Ama haklısınız. Şu açık ki, eğer her şeyi en başta kapatsaydık, işler biraz daha farklı olabilirdi. Fakat o dönemde, kapatmaya karşı çok fazla direnç vardı."

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SON DAKİKA! Trump'tan olay yaratan paylaşım! Coronavirüs ile mücadeledeki en önemli isme gözdağı!
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