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Trump'tan Putin ve bin Selman'a teşekkür

Son dakika gelen bilgilere göre ABD Başkanı , üretiminin kısıtlanması konusunda vardıkları anlaşma dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.4.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 08:44 ABONE OL
Trump'tan Putin ve bin Selman'a teşekkür

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Putin ve bin Selman ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi.

Her iki liderin "hem birbirleriyle hem de petrol üreten diğer ülkelerle iş birliği halinde çalışmalarını" memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "küresel enerji ve finansal piyasaların istikrarına uygun bir seviyede petrol üretimine dönülmesi konusundaki hassasiyeti" sebebiyle Putin ve bin Selman'a teşekkür etti.

DÜN ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de petrol üretim kısıtlaması konusunu görüşmüş ve görüşmede bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre OPEC+ üyelerinin günlük 10 milyon varillik ham petrol kesinti miktarının, gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.

Trump, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Trump'tan Putin ve bin Selman'a teşekkür
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