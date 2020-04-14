ABD medyası paylaştı! Dünyayı ürküten görüntü

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de, bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkede sağlık kuruluşlarında, hastalara müdahalede ekipman ve sağlık çalışanlarının yeterli olmamasının yanında, hayatını kaybedenlerin çokluğu da bazı aksaklıklara neden oluyor.





MORGLARDA YER KALMADI

Vaka sayısının yarım milyonu geçtiği ülkede, hastanelerde tedavi gören hastalar için yatak yetersizliği yaşanırken, 20 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesiyle de morglarda yer kalmadı.

CNN International'ın haberine göre, Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi de onlardan biri.





ÇALIŞANLARIN ODALARI MORGA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hastene morgunda yer kalmadığı için, hastane yönetimi çareyi, sağlık çalışanlarının uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaları morga dönüştürmekte buldu.



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