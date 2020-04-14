Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD medyası paylaştı! Dünyayı ürküten görüntü

medyası paylaştı! Dünyayı ürküten görüntü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısında merkez üssü haline gelen 'den gelen görüntüler, bilançonun ağırlaştığını gözler önüne seriyor. kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 18:54 ABONE OL
ABD medyası paylaştı! Dünyayı ürküten görüntü

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de, bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkede sağlık kuruluşlarında, hastalara müdahalede ekipman ve sağlık çalışanlarının yeterli olmamasının yanında, hayatını kaybedenlerin çokluğu da bazı aksaklıklara neden oluyor.

MORGLARDA YER KALMADI

Vaka sayısının yarım milyonu geçtiği ülkede, hastanelerde tedavi gören hastalar için yatak yetersizliği yaşanırken, 20 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesiyle de morglarda yer kalmadı.

CNN International'ın haberine göre, Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi de onlardan biri.

ÇALIŞANLARIN ODALARI MORGA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hastene morgunda yer kalmadığı için, hastane yönetimi çareyi, sağlık çalışanlarının uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaları morga dönüştürmekte buldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Kovid-19 sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek'' ABD medyası son dakika duyurdu! Vuhan'da hayvan pazarı yeniden açıldı ABD'de futbol ligi mayıs ayında da başlamayacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD medyası paylaştı! Dünyayı ürküten görüntü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA