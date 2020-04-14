ABD medyası son dakika duyurdu! Vuhan'da hayvan pazarı yeniden açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19) salgınıın başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasının haberine göre, Vuhan'daki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, kentte bulunan ve en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı. Havyan pazarından çekilen yeni görüntülerde insanların alışveriş yapmaya başladığı görülüyor.