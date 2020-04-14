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ABD medyası son dakika duyurdu! 'da hayvan pazarı yeniden açıldı

Küresel bir tehdit haline gelen salgınının ortaya çıktığı 'dan son dakika haberi geldi. ABD medyasında yer alan habere göre; Vuhan'dakısıtlamaların kaldırılmasının ardından kentte bulunan en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.4.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:40 ABONE OL
ABD medyası son dakika duyurdu! Vuhan'da hayvan pazarı yeniden açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs() salgınıın başladığı Çin'in kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasının haberine göre, Vuhan'daki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, kentte bulunan ve en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı. Havyan pazarından çekilen yeni görüntülerde insanların alışveriş yapmaya başladığı görülüyor.

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ABD medyası son dakika duyurdu! Vuhan'da hayvan pazarı yeniden açıldı
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