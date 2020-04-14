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'de Koronavirüs nedeniyle sperm merkezlerine akın!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen 'de hizmet veren sperm dondurma kliniklerinde koronavirüs sebebiyle patlama yaşandığını belirtti. Başvurulardaki hızlı artışın nedeninin ise koronavirüsün (Covid-19) erkekleri kısır bırakacağı endişen kaynaklandığı ortaya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:10 ABONE OL
ABD'de Koronavirüs nedeniyle sperm merkezlerine akın!

Küresel tehdit haline gelen ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında en çok ölüm vakasını meydana geldiği ABD, erkekleri kısırlık korkusu sardı. Amerika'nın bazı önde gelen Sperm dondurma klinikleri, satışlarında yüzde 20 yükselme olduğunu belirtti. Koronavirüsün 'kısırlığa' neden olduğuna dair herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, erkeklerin bu konuda endişe ettiklerini belirtildi.

KADINLARDA KISIR OLMAKTAN KORKUYOR

ABD'de bu konuda çalışma yapan ve önde gelen bir klinikte çalışan yetkili, erkeklerde salgın sebebiyle oluşan korkunun bilimsel çalışmalara dayanmadığını açıkladı. New York'ta hizmet veren başka bir klinik ise başvuruların sadece erkeklerden gelmediğini ve kadınlarında aynı kısırlık korkusunu yaşadığını vurgulayarak, yüzlerce Amerikalı erkeğin spermlerini dondurma kararı aldığını açıkladı.

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ABD'de Koronavirüs nedeniyle sperm merkezlerine akın!
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