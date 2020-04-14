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Batı çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi! Başörtüsü yasağını uygulamayan müdür kovuldu

'te bir belediye tarafından getirilen başörtüsü yasağını uygulamayan Müdürü , görevden alındı. Liedholm, "Yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını" açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 23:27 ABONE OL
Batı çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi! Başörtüsü yasağını uygulamayan müdür kovuldu

İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediye tarafından getirilen okullarda başörtü yasağını uygulamayan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, görevden alındı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, yasak kararını eleştiren ve uygulamayan Liedholm'ün görevine Skurup Belediyesi tarafından son verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

SVT'ye açıklamada bulunan Liedholm, "Şu anda bildiğim, hakkımda soruşturma yürütülürken görevden el çektirilmiş olmam." dedi.

Skurup Belediye Meclisi tarafından 5 ay önce 13 yaşından küçük öğrencilere başörtüsü yasağı getirilmiş, ilçede bulunan Prastamosse Okulunun Müdürü Liedholm, "yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını" açıklamıştı.

Liedholm, karara uymayacağını açıklamasının ardından birçok ölüm tehdidi aldığını duyurmuştu.

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Batı çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi! Başörtüsü yasağını uygulamayan müdür kovuldu
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