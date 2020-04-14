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, Kovid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 00:40 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 00:42 ABONE OL
BM, Kovid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı

Guterres, görüntülü mesaj yayımlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgiye karşı uyardı.

Artan bilgi kirliliğinin insanların hayatını daha fazla riske attığına dikkati çeken Guterres, salgından endişe duyan çok sayıda insanının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

''Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' uyasında bulunan Guterres, Kovid-19'a karşı bilimin arkasında birleşilmesi çağrısı yaptı.

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BM, Kovid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı
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