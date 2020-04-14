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Etiyopya Başbakanından koronavirüsle mücadelede desteği için Başkan Erdoğan'a övgü

, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.4.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 19:07 ABONE OL
Etiyopya Başbakanından koronavirüsle mücadelede desteği için Başkan Erdoğan'a övgü

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.

Ahmed, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Ahmed, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon görüşmesi için teşekkür ederiz. Temel tıbbi ekipman tedarikinde ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Etiyopya Başbakanından koronavirüsle mücadelede desteği için Başkan Erdoğan'a övgü
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