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'de Koronavirüs vaka sayısı 329’a yükseldi

Koronavirüs 'de de yayılmaya devam ediyor. İşgal altındaki ile ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 329'a çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 06:39 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 06:44 ABONE OL
Filistin'de Koronavirüs vaka sayısı 329’a yükseldi

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 41 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Mulhim, söz konusu sayıların yerel kaynaklar tarafından kendilerine bildirildiğine dikkati çekerek, "işgal devleti (İsrail) makamları, işgal altındaki başkentte (Doğu Kudüs) gerçek rakamları açıklamayı reddediyor." ifadelerini kullandı.

Böylece İsrail ablukası ile işgali altındaki Filistin topraklarındaki toplam vaka sayısının 329'a yükseldiğini belirten Mulhim, şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 62 kişinin iyileştiğini, iki kişinin ise salgından hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Mart'ta Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha önce çıkardığı kararnameyle olağanüstü halin 30 gün uzatılmasına karar vermişti.

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Filistin'de Koronavirüs vaka sayısı 329’a yükseldi
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