Japonya’da nüfus eriyorÜst üste 9 yıl düşüş kaydedildi

Japonya'nın nüfusu üst üste 9 yıl azalarak 126 milyon 17 bine geriledi. Japonya'da nüfus 9 yıl üst üste azalarak 126 milyon 17 bine geriledi. İçişleri Bakanlığının paylaştığı veriler, ülkenin başlıca sorunlarından olan yaşlanan nüfus probleminin giderek büyüdüğünü ortaya koydu. 1 Ekim 2019 itibarıyla toplam nüfusun bir önceki yıla göre 276 bin azalarak 126 milyon 17 bine gerilediği bildirildi. 9 yıl boyunca düzenli olarak süren gerilemenin, söz konusu alanda verilerin toplanmaya başlandığı 1950 yılından bu yana kaydedilen en büyük yıllık düşüş olduğu açıklandı. Ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısı 487 bin gerileyerek 123 milyon 73 bine düşerken, buna karşın yabancı nüfus 211 bin artışla 2 milyon 44 bin rekor sayıya ulaştı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN DÜŞÜK ORAN



Çalışma çağındaki nüfusu ifade eden 15-64 yaş arasındaki kişi sayısı 75 milyon 7 bin ile toplam nüfusun yüzde 59,5'ine tekabül etti. Bunun şimdiye dek kayda geçen en düşük oran olduğu ifade edildi. Ülkenin 47 eyaletinin 40'ında nüfusun azaldığı tespit edilirken, diğer 7 eyalette ise kentsel bölgelere göçün yaşandığı belirtildi.

YAŞLI NÜFUS DA REKOR KIRDI



35 milyon 89 bine ulaşan 65 yaş üstü nüfus ise, toplam nüfusun yüzde 28.4'ünü oluşturarak geçen yılın rekorunu yeniledi. 75 yaş ve üstü kişi sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18 milyon 49 bini bularak genel nüfusun yüzde 14.7'sine ulaştı. Şimdiye dek tespit edilen en düşük oranla genel nüfusun yüzde 12.1'ini oluşturan 14 yaş ve altı nüfus ise 15 milyon 21 bin olarak belirlendi.

