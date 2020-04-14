Koronavirüsle mücadeleyi sabote etti, markette yemediği ürün bırakmadı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg şehrinde Tunuslu kökenli Abdulsalam adlı komedyen dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleyi sabote etti. Abdulsalam adlı komedyen süpermarketin reyonlarındalki yoğurt, peynirlerin tadına baktı. Abdulsalam tadlarına baktığı ürünleri yeniden reyona bıraktı. O anları kayda alan Abdulsalam,"Endişelenmenize gerek yok, yeterli param var, kimse korkmak zorunda değil. Korona değilim. Her şeyi bizden aldınız. Bu yüzden yapıyorum" ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Abdulsalam, "Her şeyin parasını ödedim. Merak etmeyin" dedi. Abdulsalam'ın yerini tespit eden polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Marketteki şoke eden corona virüsü görüntülerine soruşturma | Video